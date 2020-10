(AOF) - OFI AM reste « neutre » sur les actions à court terme et réitère son conseil de modération dans les stratégies, afin de conserver une capacité d'investissement durant la phase plus volatile envisagée. C'est ce qu'explique Jean-Marie Mercadal, Directeur Général Délégué en charge des gestions d'OFI AM dans son « Grand Angle » d'octobre 2020.

Plus globalement, l'expert constate que la toile de fond des marchés n'a pas changé : elle se caractérise par la prise en main solide des Banques Centrales qui ont ancré les taux d'intérêt à des niveaux très bas pour longtemps, ce qui " fige " en quelque sorte les marchés obligataires. De plus, elles n'hésiteraient pas à intervenir à nouveau en cas de rechute économique ou financière.

Dans ce monde qui semble " binaire " à certains égards, les actifs de diversification sont devenus assez rares. Toutefois, Jean-Marie Mercadal en décèle au moins deux pour le long terme : l'or et les obligations gouvernementales chinoises.