OFI AM obtient 7 nouveaux labels ISR

(AOF) - OFI AM vient d'obtenir 7 nouveaux labels ISR, ce qui porte à 14 le nombre de fonds labellisés ISR gérés par OFI AM, couvrant les classes d'actifs actions, taux, diversifiés et convertibles. Il s'agit des fonds OFI Fund RS Act4 Social Impact, MAIF Impact Social, Ofi RS Dynamique, Ofi RS Equilibre, Ofi RS Prudent, OFI RS Euro Investment Grade 2023 et Ofi Financial Investment - RS European Convertible Bond.