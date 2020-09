OFI AM engage un programme de réduction de ses investissements dans le secteur du pétrole et du gaz

(AOF) - Le groupe OFI a annoncé sa décision d'adopter une politique volontariste de réduction progressive de ses investissements dans les sociétés d'extraction de pétrole et de gaz non conventionnel, avec un objectif de zéro investissement dans le pétrole d'ici 2050. Le gestionnaire souligne que cette réduction sera aussi rapide que possible, mais progressive afin d'assurer une transition juste, sans risquer une rupture économique.

OFI Asset Management a ainsi décidé d'exclure progressivement de ses portefeuilles les entreprises de gaz non conventionnel et du secteur pétrolier, en commençant par les techniques les plus controversées compte tenu de leur impact négatif sur l'environnement.

" Adopter une politique d'exclusion progressive des sociétés d'extraction de pétrole et de gaz non conventionnel est aussi une manière pour OFI AM d'anticiper les risques, et de prémunir ses clients contre une possible dépréciation d'actifs qui pourrait survenir à plus ou moins longue échéance, en fonction des différents scenarios possibles " a déclaré Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué, en charge des gestions chez OFI AM.