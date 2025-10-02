((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 20h00 GMT jeudi:

** La banque d'affaires boutique Cascadia Capital se développe dans le domaine des fusions et acquisitions technologiques en recrutant un banquier expérimenté et en préparant l'ouverture d'un bureau dans la Silicon Valley, ont déclaré les dirigeants de la société à Reuters. nL6N3VH1EO

** Occidental Petroleum OXY.N va vendre sa branche chimique OxyChem à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars, a déclaré la société, marquant son plus grand désinvestissement à ce jour pour réduire la dette après des années d'acquisitions coûteuses. nL3N3VJ0MQ

** International Holding Co (IHC) IHC.AD d'Abu Dhabi va acquérir une participation de 43,5 % dans Sammaan Capital

SMMN.NS pour 88,50 milliards de roupies (997,7 millions de dollars), ce qui représente un pari majeur sur le marché indien du financement du logement, qui connaît une croissance rapide.

** Les représentants d'Armani ont approché des acheteurs potentiels pour une participation minoritaire dans le célèbre groupe de mode italien, ont déclaré trois sources à Reuters, lançant une vente aux enchères de facto pour une partie de l'un des empires de la mode les plus connus au monde, quelques semaines après la mort du créateur. nL6N3VJ0PM

** Le rachat par effet de levier d'Electronic Arts EA.O , d'un montant record de 55 milliards de dollars, par le fonds souverain d'Arabie Saoudite et deux autres sociétés marque un tournant dans l'industrie du jeu vidéo, les sociétés cherchant à capitaliser sur la propriété intellectuelle par le biais de croisements médiatiques. nL3N3VJ0SG

** Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a accepté de vendre sa participation de 20 % dans l'unité sidérurgique de Thyssenkrupp TKAG.DE et d'abandonner les projets de coentreprise pour cette activité, ont déclaré les deux parties dans un communiqué commun, ouvrant ainsi la voie à un éventuel accord avec Jindal Steel. nL2N3VJ0BJ

** Le développeur italien de centrales électriques Ansaldo Energia cherche à se développer sur de nouveaux marchés tels que le Vietnam et la Malaisie par le biais d'acquisitions, dans le but de doubler son chiffre d'affaires dans les années à venir, a déclaré son directeur général. nL5N3VJ0N4

** Le récent rachat par les cadres de Samphire Risk, soutenu par Kantara Capital, constitue une "validation" de l'entreprise ainsi qu'un tremplin pour son expansion future, a déclaré Charlie Hanbury, directeur général de Samphire Risk.

