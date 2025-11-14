((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** L'opérateur boursier paneuropéen Euronext ENX.PA a déclaré que son offre publique d'achat pour 100% de Hellenic Exchanges

EXCr.AT - l'opérateur de la bourse d'Athènes - était devenue inconditionnelle, suite à l'approbation de l'autorité grecque de régulation des marchés. nL1N3WQ09G

** Merck MRK.N se rapproche d'un accord pour acheter Cidara Therapeutics CDTX.O dans une transaction évaluant la société de biotechnologie à une prime par rapport à sa capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi. nL4N3WP1VC