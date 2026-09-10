((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Bending Spoons, MNK Group)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Bending Spoons BSP.O a accepté d'acquérir Miro dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, valorisant la plateforme de collaboration numérique à 1,36 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés.

nL6N4520TB

** MNK Group a finalisé l’acquisition de l’assureur danois non-vie ETU Forsikring A/S, a indiqué le groupe d’assurance indépendant.

nL6N4520C9

** Blackstone BX.N a déclaré avoir acquis une participation majoritaire dans Sanha Logistics Park II, un complexe logistique de stockage à sec situé en Corée du Sud, par le biais d’une émission d’actions nouvelles, dans le but de renforcer sa présence dans ce pays d’Asie de l’Est.

nL6N4520D0

** Enbridge ENB.TO a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir l’activité de pétrole brut de Tallgrass Energy, détenue par Blackstone BX.N , pour 2,55 milliards de dollars en numéraire, élargissant ainsi son réseau américain de pipelines de liquides grâce à l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Pony Express Pipeline et d’autres actifs.

nL4N4511QS

** Porsche a annoncé mercredi avoir finalisé la vente de ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group après avoir obtenu les autorisations réglementaires, scellant ainsi son retrait du constructeur croate d’hypercars électriques et des activités connexes.

nL1N4510UA

** Le cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L a annoncé mercredi avoir reçu une approche préliminaire non sollicitée de la part du groupe américain Circle8 Group CIRC.O concernant une éventuelle offre de rachat de la société, ce qui a fait bondir son cours de 15 %.

nL4N4511CD

** Independence Realty Trust IRT.N a annoncé mercredi son intention d’acquérir Centerspace CSR.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions valorisant ce concurrent plus modeste à environ 1,02 milliard de dollars, alors que la société d’investissement immobilier (REIT) cherche à étendre son portefeuille résidentiel sur les principaux marchés américains.