((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de KNDS, Duralex et JERA; mise à jour concernant Lufthansa)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mercredi à 13h30 GMT:

** Le gouvernement portugais a choisi Lufthansa LHAG.DE pour acquérir une participation de 44,9 % dans TAP Air Portugal pour 1,2 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars), faisant ainsi de la compagnie aérienne allemande le partenaire stratégique de l'une des dernières compagnies nationales européennes non alignées. nL6N4600RL

** Les familles détenant 50 % du capital du fabricant franco-allemand de chars KNDS ont l'intention de céder leur participation au gouvernement allemand et renoncent à une introduction en bourse, a rapporté le quotidien économique allemand Handelsblatt. nL8N4601GO

** L’homme d’affaires français et ancien associé de McKinsey, Cédric Meston, reprend Duralex, le verrier en difficulté qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire plus tôt cette année, ont déclaré Cédric Meston et le gouvernement français. nL8N4601BW

** Le premier producteur d’électricité japonais, JERA, a annoncé avoir racheté l’intégralité de la participation détenue par l’Organisation japonaise pour la sécurité des métaux et de l’énergie (JOGMEC) au sein d’un consortium japonais détenant des participations dans le projet australien de gaz naturel liquéfié de Wheatstone. nL1N4600D7

** La société de négoce japonaise Sojitz 2768.T a annoncé avoir accepté de céder l’intégralité de sa participation dans la mine de charbon Gregory Crinum, située dans le Queensland, en Australie, dans le cadre d’une réforme structurelle visant à réduire son exposition au charbon métallurgique. nL1N460098

** La société suisse de soins de la peau Galderma GALD.S a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société américaine ZO Skin Health pour une valeur d’entreprise de 1,5 milliard de dollars, confirmant ainsi une information publiée plus tôt dans la journée par Reuters. nL8N46008F

** La Cour d’appel de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a rejeté la demande de Cosette Pharmaceuticals visant à mettre fin à son projet de rachat de Mayne Pharma MYX.AX , confirmant ainsi la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle le laboratoire pharmaceutique américain n’avait aucun motif valable pour renoncer à l’opération. nL4N46006O

** Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a annoncé avoir prolongé la période de diligence raisonnable accordée au groupe Hanwha, offrant ainsi au conglomérat sud-coréen davantage de temps pour formuler une offre formelle concernant ses activités américaines, ce qui a entraîné une forte hausse de son cours de bourse. nL4N460098

** Grupo Televisa TLEVISACPO.MX , TV.N et Fintech Holdings ont convenu d’acquérir la filiale mexicaine d’AT&T

T.N pour 2 milliards de dollars en espèces, ce qui annonce un bras de fer avec le géant des télécommunications America Movil

AMXB.MX et marque l’une des plus importantes opérations de fusion-acquisition au Mexique ces dernières années. nL6N45Z18X

** Le directeur de la Fondation Krupp, principal actionnaire du conglomérat allemand Thyssenkrupp TKAG.DE , estime qu'il existe actuellement une "fenêtre d'opportunité" pour scinder la division sidérurgique de l'entreprise, selon une interview publiée. nL8N45Z2DF

** La Cour d’appel de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a rejeté la demande de Cosette Pharmaceuticals visant à mettre fin à son projet de rachat sur Mayne Pharma MYX.AX , confirmant ainsi une décision antérieure selon laquelle le laboratoire pharmaceutique américain n’avait aucun motif valable pour renoncer à l’opération. nL4N460030

** Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a donné son accord pour la vente d’une participation de 1,34 % dans la société holding SK Inc 034730.KS à un fonds d’investissement lié au fondateur de Dell Technologies DELL.N , Michael Dell, pour un montant de 544 milliards de wons (soit 406 millions de dollars), comme l’indique un document réglementaire.

nL4N46002N

** L'investisseur activiste Ancora Holdings a exhorté la société Big Yellow Group BYG.L , cotée en Grande-Bretagne, à lancer une revue stratégique, incluant une éventuelle cession de cette entreprise de self-stockage. nL6N45Z162