Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 20 h 30 GMT :

** L'investisseur activiste Sachem Head fait pression sur la société britannique d'annonces immobilières en ligne Rightmove RMV.L pour qu'elle envisage une vente et entame des discussions avec des acheteurs potentiels, ont déclaré quatre personnes proches du dossier, alimentant ainsi les spéculations sur un éventuel rachat deux ans après le rejet d'une offre par le conseil d'administration de la société. nL6N46U0YU

** L'autorité américaine de la concurrence a déposé une plainte devant un tribunal fédéral de New York afin de bloquer la vente de Cencora COR.N pour 3,5 milliards de dollars, de sa division MWI Animal Health au fournisseur de produits vétérinaires Covetrus, arguant que cette opération entraînerait une hausse des coûts pour les cliniques et les propriétaires d’animaux de compagnie. nL3N46U1R1

** Un consortium composé de Brookfield BN.TO , de BAM.N et du CPPIB figure parmi les candidats ayant accédé à la phase suivante du processus d’acquisition du groupe allemand de services publics Uniper UN0k.DE , selon trois sources proches du dossier. nL2N46U13H

** Les détenteurs de parts du fonds d’investissement immobilier canadien H&R Real Estate Investment Trust HR_u.TO ont voté contre un accord de scission annoncé précédemment, d’un montant de 6,7 milliards de dollars canadiens (4,7 milliards de dollars). nL3N46U1WI

** Le gouvernement allemand prévoit d’acquérir la participation combinée d’un tiers détenue par les groupes énergétiques allemands RWE RWEG.DE et E.ON EONGn.DE dans la société nucléaire londonienne Urenco, ont rapporté deux journaux allemands. nL5N46U0Z9