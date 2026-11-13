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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 21:39

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Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 20 h 30 GMT :

** L'investisseur activiste Sachem Head fait pression sur la société britannique d'annonces immobilières en ligne Rightmove RMV.L pour qu'elle envisage une vente et entame des discussions avec des acheteurs potentiels, ont déclaré quatre personnes proches du dossier, alimentant ainsi les spéculations sur un éventuel rachat deux ans après le rejet d'une offre par le conseil d'administration de la société. nL6N46U0YU

** L'autorité américaine de la concurrence a déposé une plainte devant un tribunal fédéral de New York afin de bloquer la vente de Cencora COR.N pour 3,5 milliards de dollars, de sa division MWI Animal Health au fournisseur de produits vétérinaires Covetrus, arguant que cette opération entraînerait une hausse des coûts pour les cliniques et les propriétaires d’animaux de compagnie. nL3N46U1R1

** Un consortium composé de Brookfield BN.TO , de BAM.N et du CPPIB figure parmi les candidats ayant accédé à la phase suivante du processus d’acquisition du groupe allemand de services publics Uniper UN0k.DE , selon trois sources proches du dossier. nL2N46U13H

** Les détenteurs de parts du fonds d’investissement immobilier canadien H&R Real Estate Investment Trust HR_u.TO ont voté contre un accord de scission annoncé précédemment, d’un montant de 6,7 milliards de dollars canadiens (4,7 milliards de dollars). nL3N46U1WI

** Le gouvernement allemand prévoit d’acquérir la participation combinée d’un tiers détenue par les groupes énergétiques allemands RWE RWEG.DE et E.ON EONGn.DE dans la société nucléaire londonienne Urenco, ont rapporté deux journaux allemands. nL5N46U0Z9

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Fusions / Acquisitions
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