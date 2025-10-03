((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Monte dei Paschi di Siena, Chevron, Microsoft, J&F Investimentos SA, Veritex Holdings, Global Infrastructure Partners; mises à jour: Spreadex)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT vendredi:

** Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI a proposé Alessandro Melzi d'Eril, directeur général du gestionnaire de fonds Anima Holding ANIM.MI , comme nouveau chef de Mediobanca, la banque d'affaires milanaise qu'il a rachetée le mois dernier.

** Chevron CVX.N vend un ensemble d'actifs de pipeline dans le bassin de schiste de Denver-Julesburg qui devraient rapporter plus de 2 milliards de dollars, selon des personnes familières de l'affaire. nL6N3VK0KD

** Un juge du Delaware a déclaré que les anciens responsables d'Activision Blizzard, y compris le directeur général Bobby Kotick, doivent faire face à la majeure partie d'un procès alléguant qu'ils ont lésé les actionnaires lorsque Microsoft MSFT.O a acheté le fabricant de jeux "Call of Duty" pour 75,4 milliards de dollars. nL2N3VK0IO

** J&F Investimentos SA, la société holding détenue par les frères Batista, milliardaires brésiliens, est en pourparlers pour acquérir la centrale thermique de Rio de Janeiro de l'entreprise française EDF, selon deux personnes familières avec le dossier. nL2N3VK0H9

** La Réserve fédérale américaine a annoncé qu'elle avait approuvé l'acquisition de Veritex Holdings par Huntington Bancshares, ouvrant ainsi la voie à la transaction en actions de 1,9 milliard de dollars annoncée en juillet. nL6N3VK0MW

** Global Infrastructure Partners (GIP), propriété de BlackRock, est en pourparlers pour acquérir MQG.AX Aligned Data Centers, soutenu par Macquarie, ont déclaré à Reuters deux personnes au courant de l'affaire. nL3N3VK0M9

** L'autorité britannique de la concurrence a accepté la proposition de Spreadex de vendre l'unité de Sporting Index destinée aux consommateurs, après que les sociétés ont accédé aux demandes du régulateur pour apaiser les inquiétudes en matière de concurrence. nL6N3VK0FQ

** Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a exclu d'utiliser les pouvoirs constitutionnels spéciaux pour faire passer le budget au Parlement sans vote, laissant aux législateurs le soin de s'accorder sur un compromis.

** La société taïwanaise Yageo 2327.TW a réussi son offre d'achat non sollicitée de 740 millions de dollars sur la société japonaise Shibaura Electronics 6957.T , la majorité des actionnaires ayant accepté son offre de 7 130 yens (48,32 dollars) par action, a indiqué la société dans un communiqué.

** La société de capital-investissement CVC CVC.AS , cotée à Amsterdam, va acquérir une participation de 20 % dans International Schools Partnership (ISP), qui possède des écoles privées dans le monde entier, a-t-elle indiqué. nL5N3VK09S

** Les startups de l'intelligence artificielle attirent des sommes record de capital-risque, mais certains des plus grands investisseurs mondiaux ont averti que les valorisations à un stade précoce commençaient à sembler exagérées, ont rapporté des cadres supérieurs de l'industrie de l'investissement.

