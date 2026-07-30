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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 11:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Amiga Specialty a conclu un accord exclusif en vue d'acquérir le portefeuille de renouvellement d'assurance responsabilité civile professionnelle de Volante International, a annoncé mercredi l'agent de souscription général (MGA).

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** Le groupe néerlandais de conseil en ingénierie Arcadis < ARDS.AS > a rejeté une offre publique d'achat révisée à la hausse de 5,2 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) émanant de la société canadienne WSP Global < WSP.TO >, a-t-il déclaré, ajoutant que cette dernière offre sous-évaluait toujours la société.

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** Le fabricant japonais d’objectifs photographiques Tamron < 7740.T > a déclaré avoir reçu une proposition d’acquisition de la part du groupe Sony < 6758.T > et avoir mis en place un comité chargé d’étudier les différentes options.

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** HashKey Holdings < 3887.HK > a signé un accord préliminaire en vue d’acquérir la Bourse Asia Pacific Exchange de Singapour, dans le but de développer ses activités de services financiers réglementés dans cette cité-État, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué boursier.

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** Le groupe immobilier australien Dexus < DXS.AX > a annoncé avoir conclu un accord pour la vente de la tour de bureaux située au 480 Queen Street à Brisbane pour 700 millions de dollars australiens (487,20 millions de dollars), dans le cadre d’une opération visant à réduire sa dette et à libérer des capitaux pour d’autres investissements.

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Fusions / Acquisitions

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ARCADIS
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DEXUS AMERICAN
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SONY GROUP
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WSP GLOBAL
170,590 CAD TSX -2,39%
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