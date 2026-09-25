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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** Inpex 1605.T , le plus grand explorateur pétrolier et gazier du Japon, a déclaré avoir exercé ses droits de préemption pour racheter à JERA une participation de 0,735% dans son projet de gaz naturel liquéfié Ichthys en Australie, bloquant ainsi un accord conclu avec MidOcean Energy.

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** La société suédoise de capital-investissement EQT

EQTAB.ST s'apprête à céder sa participation majoritaire dans l'opérateur espagnol de parcs d'attractions Parques Reunidos, a rapporté le journal Expansion, citant des sources du marché anonymes.

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** La société britannique Genel Energy GENL.L a surenchéri sur son concurrent DNO DNO.OL pour le rachat de Capricorn Energy CNE.L , en portant son offre en numéraire à 436 millions de dollars, ce qui pourrait mettre fin à une guerre d'enchères qui dure depuis des mois et au cours de laquelle le conseil d'administration de Capricorn a changé deux fois de camp.

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** MGM Resorts International MGM.N envisage de faire une offre pour racheter People Inc PPLI.O , la société de Barry Diller, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, au lendemain du retrait par People Inc de sa proposition d’achat de MGM Resorts.

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** RedBird Capital Partners a accepté d’acquérir une participation majoritaire dans Puck dans le cadre d’une opération valorisant cette start-up de newsletters créée il y a cinq ans à environ 250 millions de dollars, selon une note consultée jeudi par Reuters.

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** La société d'ingénierie italienne Trevi Finanziaria Industriale TFI.MI a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait jugé inéquitable le prix proposé par son grand concurrent Webuild WBD.MI pour racheter la société, estimant qu'il ne reflétait pas correctement la valeur de Trevi.

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