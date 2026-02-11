((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1040 GMT mercredi:

** Dubai Electricity and Water Authority DEWA.DU a déclaré avoir acquis la totalité de la participation de 24% de Dubai Holding dans Emirates Central Cooling Systems EMPOWER.DU pour 5,18 milliards de dirhams (1,41 milliards de dollars), portant sa participation à 80%. nL6N3Z707A

** Le conseil d'administration de l'opérateur de télécommunications brésilien TIM SA TIMS3.SA a approuvé un accord d'achat d'actions avec HIS Fiber Brasil pour acheter 51% du capital social total d'I-Systems pour 950 millions de reais (182,75 millions de dollars), a déclaré la société mercredi.

** Picton Property Income PCTN.L a déclaré mercredi que LondonMetric Property LMPL.L avait exprimé son intérêt pour la société d'investissement immobilier, qui mène un processus de vente formel dans le cadre de son examen stratégique en cours.

** Paramount Skydance PSKY.O a amélioré son offre pour Warner Bros Discovery WBD.O en offrant aux actionnaires des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'accord ne sera pas conclu après cette année et en acceptant de couvrir les frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il quittait l'entreprise. nL4N3Z61LE

** Zenyum, entreprise de soins dentaires basée à Singapour, et MakeO Toothsi, entreprise indienne, ont annoncé qu'elles envisageaient de fusionner, afin de créer ce qu'elles appellent la première entreprise de soins dentaires d'Asie, couvrant les marchés du Moyen-Orient et du Japon. nL1N3Z60CX

** Le géant espagnol des télécommunications Telefonica TEF.MC a déclaré mardi qu'il avait vendu son unité mobile au Chili à la société holding française NJJ et à la société luxembourgeoise Millicom, toutes deux détenues par le milliardaire Xavier Niel, conformément à la stratégie de Telefonica consistant à se désengager de l'Amérique latine pour se concentrer sur ses marchés principaux. nL8N3Z61PY