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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** L'assureur belge Ageas a annoncé qu'il céderait sa participation de 30,95% dans Maybank Ageas Holdings Berhad à la banque malaisienne Maybank pour 1,1 milliard d'euros (1,27 milliard de dollars), enregistrant ainsi une plus-value après impôts estimée à environ 450 millions d'euros.

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** L'italien Prysmian < PRY.MI >>, premier fabricant mondial de câbles, a conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant américain de produits électriques Atkore < ATKR.N >> dans le cadre d'une transaction de 3,8 milliards de dollars, misant ainsi sur l'électrification et la demande en infrastructures liée à l'intelligence artificielle.

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** La société de commerce japonaise Itochu < 8001.T >> va racheter 50% de la société américaine de crédit-bail aéronautique Aviation Capital Group (ACG) à Tokyo Century < 8439.T >> pour 1,946 milliard de dollars, a-t-elle annoncé, élargissant ainsi ses activités dans le secteur aéronautique dans la perspective d'une croissance continue du marché du crédit-bail.

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** Malayan Banking (Maybank) < MBBM.KL >> a annoncé qu’elle allait racheter les 30,95% restants de Maybank Ageas Holdings à l’assureur belge Ageas < AGES.BR >> pour 4,8 milliards de ringgits (1,18 milliard de dollars), s’assurant ainsi la propriété exclusive de sa branche d’assurance Etiqa.

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** BP < BP.L >> a finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen >> à la société d’investissement Klesch Group, et prévoit une réduction d’environ 1 milliard de dollars de ses dépenses d’exploitation sous-jacentes, le géant pétrolier simplifiant ses activités.

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** AstraZeneca Plc < AZN.L >> et Bristol Myers Squibb < BMY.N >> ont mené des discussions préliminaires concernant une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

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** Emirates NBD < ENBD.DU >> a annoncé dimanche que sa filiale à 100% en Égypte avait conclu un accord définitif en vue d’acquérir les activités de banque de détail de HSBC Égypte.

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** Le fournisseur suisse de matériaux de construction Holcim Group < HOLN.S >> a annoncé dimanche son intention de céder ses activités aux Philippines à la société chinoise Huaxin Building Materials< < 600801.SS >> dans le cadre d'une opération qui pourrait rapporter au moins 807 millions de dollars.

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