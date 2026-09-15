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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La société suédoise de capital-investissement EQT

EQTAB.ST et Norges Bank Investment Management, gestionnaire du fonds souverain norvégien, lancent une offre conjointe sur Acciona Energia ANE.MC , selon le journal espagnol Expansion, qui cite des sources du marché. nL6N4570FG

** DFO Management, dirigée par Michael Dell, le directeur général de Dell DELL.N , en collaboration avec Sequence Holdings, va retirer Baldwin Group BWIN.O de la cote dans le cadre d'une opération de 7,7 milliards de dollars, ont annoncé lundi les sociétés, offrant ainsi au courtier en assurance une plus grande flexibilité pour mener à bien ses investissements dans l'intelligence artificielle. nL4N4560WZ

** Puig Brands PUIGb.MC a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter la participation de 50 % détenue par Esteve dans ISDIN, dans le cadre d’une transaction de 1,20 milliard d’euros (1,41 milliard de dollars). Cette opération confère au groupe espagnol de produits de beauté la propriété exclusive de la marque et renforce sa position sur le marché des soins de la peau liés à la dermatologie. nL1N4560NI

** La société d’investissement internationale Carlyle CG.O étend sa présence au Canada grâce à l’acquisition de Parallax, une société privée canadienne spécialisée dans le pétrole et le gaz. nL6N4560ZA

** Le groupe automobile de Guangzhou 601238.SS a signé lundi une lettre d’intention avec le groupe FAW, un autre constructeur automobile chinois, en vue d’acquérir une partie de la participation de FAW dans une coentreprise de construction automobile par le biais d’une émission d’actions et d’une augmentation de capital proposée. nL1N4560IP

** Le groupe de capital-investissement CVC CVC.AS s'est associé à JC Flowers pour présenter une offre d'achat sur Aldermore, la branche bancaire britannique de FirstRand, ont indiqué deux sources proches du dossier. nL6N4560NY

** Le fabricant de spiritueux Sazerac a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition d'Au Vodka dans le cadre d'une opération qui, selon une source proche du dossier, valorise la marque britannique de vodka et de boissons prêtes à boire à plus de 300 millions de livres sterling (405 millions de dollars).

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