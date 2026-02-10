((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT mardi:

** Brookfield Asset Management BAM.N est en pourparlers exclusifs avec Blackstone BX.N pour acheter sa société immobilière résidentielle Fidere YFID.MC en Espagne, a rapporté le journal espagnol Expansion, citant des sources de marché non identifiées. nL1N3Z608N

** Clear Channel Outdoor Holdings a déclaré avoir accepté d'être racheté par Mubadala Capital, en partenariat avec TWG Global, dans le cadre d'une transaction évaluant l'opérateur américain de panneaux d'affichage à 6,2 milliards de dollars. nL1N3Z607E

** Le groupe allemand de médias et de services Bertelsmann

BTGGg.F a pris une participation majoritaire dans la plateforme logistique indienne Lets Transport, dans l'espoir de renforcer sa présence en Inde en tant que marché de croissance important, a déclaré à Reuters le responsable de sa division d'investissement. nL8N3Z51TN

** La société de services pétroliers Transocean RIG.N a déclaré qu'elle allait acquérir son homologue Valaris VAL.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 5,8 milliards de dollars, élargissant ainsi son exposition aux bassins en eaux profondes, aux environnements difficiles et aux bassins en eaux peu profondes dans le monde entier. nL4N3Z515V

** Eli Lilly LLY.N achètera Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars en espèces, ce qui lui donnera accès à une technologie qui permet aux cellules des patients de générer des thérapies à l'intérieur du corps, sans qu'il soit nécessaire de les extraire. nL4N3Z50ZV