information fournie par Reuters 29/09/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1000 GMT lundi:

** Le danois Genmab GMAB.CO a accepté d'acquérir Merus NV

2GH.F MRUS.O , une société de biotechnologie néerlandaise cotée au Nasdaq qui développe un médicament contre le cancer de la tête et du cou, pour un montant de 8 milliards de dollars en espèces, ont indiqué les deux sociétés. nL2N3VG03Q

** TotalEnergies TTEF.PA vendra 50% de son portefeuille solaire en Amérique du Nord dans le cadre d'une transaction de 950 millions de dollars, a déclaré la société, ajoutant qu'elle prévoit également d'investir dans des actifs de production de gaz aux États-Unis, renforçant ainsi les approvisionnements futurs pour son activité principale. nL5N3VG060

** Synlait Milk SML.NZ a déclaré une perte nette annuelle beaucoup plus faible et a annoncé la vente de ses actifs de l'île du Nord pour 307 millions de dollars néo-zélandais (177,2 millions de dollars) à la société américaine Abbott Laboratories

ABT.N , ce qui a fait grimper ses actions en flèche.

nL2N3VF05M

** Les administrateurs de la chaîne de bijouterie en difficulté ont annoncé que Modella Capital, propriétaire de Hobbycraft, allait racheter la plupart des activités de la société américaine Claire's au Royaume-Uni et en Irlande.

nL3N3VG0H9

** Occidental Petroleum OXY.N négocie la vente de sa division OxyChem, une transaction qui pourrait valoriser l'unité à un minimum de 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche. nL2N3VF03R

** MFE-MediaForEurope MFEB.MI , le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, est en pourparlers exclusifs pour l'achat d'une part importante du groupe de médias portugais Impresa IMPA.LS , a déclaré Impresa samedi.

nL2N3VE059

