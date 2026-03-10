((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** Le courtier d'assurance australien AUB Group a achevé l'acquisition de la plate-forme britannique de courtage et de souscription d'assurance PIHL Holdings (Prestige), renforçant ainsi sa pénétration sur le marché britannique de l'assurance de détail, a déclaré la société.

** La société de sciences de la vie Agilent Technologies < A.N > a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la société privée de pathologie clinique Biocare Medical dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 950 millions de dollars.

** Shell < SHEL.L > a déclaré lundi qu'elle vendrait sa chaîne de magasins de lubrifiants Jiffy Lube à une filiale de la société de capital-investissement Monomoy Capital Partners pour 1,3 milliard de dollars, alors que la compagnie pétrolière continue de se débarrasser de ses actifs non essentiels dans le cadre de la stratégie du directeur général Wael Sawan visant à se concentrer sur les activités à plus fort rendement.

** La société de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST étudie la possibilité de vendre la société de logiciels libres SUSE dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre une valeur de 6 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros), selon deux personnes au fait du dossier.

** Judan Financial, une nouvelle filiale de l'International Holding Company d'Abu Dhabi, a déclaré lundi qu'elle avait acquis une participation de 50,1 % dans la société américaine Alpha Wave, alors qu'elle cherche à construire une plate-forme mondiale de gestion d'actifs et à étendre son portefeuille de services financiers.

** L'opérateur hospitalier Universal Health Services < UHS.N > a déclaré lundi qu'il allait acquérir le fournisseur de soins de santé virtuels Talkspace < TALK.O > dans le cadre d'une transaction évaluée à 835 millions de dollars, dans un contexte de demande croissante de services de santé comportementale.

