(Ajoute Banque de Montréal, TotalEnergies, Rai Way, Boeing et Swiggy)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1945 GMT mardi:

** La Banque de Montréal BMO.TO a récemment lancé un processus de vente de certaines de ses succursales américaines avec environ 6 milliards de dollars de dépôts, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet. nL3N3VA11S

** La vente par TotalEnergies TTEF.PA d'une participation minoritaire dans un producteur nigérian de pétrole onshore est tombée à l'eau, selon les autorités de régulation nigérianes, ce qui constitue un revers pour la stratégie de la major pétrolière française visant à vendre des actifs matures et polluants et à rembourser ses dettes. nL6N3VA0G5

** Les actionnaires des opérateurs italiens de tours de diffusion Rai Way RWAY.MI et EI Towers sont prêts à prolonger les discussions sur une fusion potentielle au-delà de la date limite d'exclusivité du 30 septembre, ont déclaré à Reuters trois sources au fait du dossier. nL5N3VA15R

** Boeing BA.N a proposé des mesures correctives pour tenter d'obtenir l'approbation de l'UE pour le rachat de Spirit AeroSystems SPR.N , la plus grande entreprise autonome d'aérostructures au monde, selon une mise à jour sur le site web de la Commission européenne. nL2N3VA0LJ

** La plateforme indienne de livraison de nourriture et d'épicerie Swiggy SWIG.NS a déclaré qu'elle céderait la totalité de sa participation de 12%, d'une valeur de 270 millions de dollars, dans la plateforme de covoiturage Rapido nL3N3VA0V8

** L'équipementier automobile et industriel allemand Norma < NOEJ.DE > va vendre sa lucrative activité de gestion de l'eau à son rival américain Advanced Drainage Systems < WMS.N > dans le cadre d'une transaction évaluée à 1 milliard de dollars, ont annoncé les deux entreprises mardi. nL3N3VA0AU

** Certains investisseurs de PepsiCo PEP.O soutiennent les suggestions de l'actionnaire activiste Elliott pour que la société mondiale d'alimentation et de boissons réduise ses coûts et se débarrasse de marques endormies comme Quaker, mais ils semblent plus prudents quant à l'idée la plus audacieuse du fonds spéculatif - de se séparer du réseau d'embouteillage du fabricant de sodas. nL6N3V30UX

** Le gouvernement italien a donné un feu vert conditionnel à la fusion entre le fournisseur d'énergie Saipem SPMI.MI et son rival norvégien Subsea7 SUBC.OL , a rapporté le journal financier MF mardi. nL5N3VA051

** La compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise SOCAR a accepté mardi d'acquérir Italiana Petroli, dans le cadre d'un accord qui donnera au groupe le contrôle de l'un des plus grands réseaux de stations-service d'Italie, a rapporté un témoin de Reuters lors de la cérémonie de signature. nS8N3UI02P

** Le brasseur néerlandais Heineken < HEIN.AS > va racheter les activités de boissons et de vente au détail de la société costaricienne Florida Ice and Farm Company < FIFCOa.CJ > pour 3,2 milliards de dollars en numéraire, a déclaré le brasseur lundi en fin de journée, renforçant ainsi sa présence en Amérique centrale. nL3N3V91FO

** Le géant européen de la loterie Allwyn a déclaré lundi qu'il allait acquérir une participation majoritaire dans l'opérateur américain de sports fantastiques PrizePicks dans le cadre d'un accord qui valorise la société basée à Atlanta à 1,6 milliard de dollars. nL2N3V90GX

** Le président Donald Trump déclarera cette semaine qu'un accord visant à céder les activités américaines de TikTok à son propriétaire chinois ByteDance répondra aux exigences énoncées dans une loi de 2024, a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche, ajoutant que les investisseurs incluront Oracle

ORCL.N et la société de capital-investissement Silver Lake.

nL2N3V90J7