Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 10 h 30 GMT:

** Samsung Electronics 005930.KS serait en pourparlers en vue d'acquérir Modine Manufacturing MOD.N , un fabricant de systèmes de refroidissement pour centres de données coté aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46U00K

** SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O progressent dans leurs négociations de fusion, et un accord pourrait être annoncé dès décembre, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46T1EC