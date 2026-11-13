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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 11:55

Ajouter Boursorama à vos sources

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 10 h 30 GMT:

** Samsung Electronics 005930.KS serait en pourparlers en vue d'acquérir Modine Manufacturing MOD.N , un fabricant de systèmes de refroidissement pour centres de données coté aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46U00K

** SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O progressent dans leurs négociations de fusion, et un accord pourrait être annoncé dès décembre, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46T1EC

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

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SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SPACEX
139,9400 USD NASDAQ -2,20%
TESLA
397,4500 USD NASDAQ +4,65%
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