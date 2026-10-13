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(Ajout de Nvidia, LSEG, Kimberly-Clark, De Beers, Parken, Novacore, Agilent et Humana; mise à jour concernant TAP, Character.AI et Bumble)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 16 h 30 GMT:

** Le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O a accepté d'acquérir une participation minoritaire dans la plateforme française de santé Doctolib, a annoncé mardi la société française. nB5N45G004

** Le London Stock Exchange Group LSEG.L a confirmé mardi qu’il était en pourparlers avec la société de capital-investissement Permira en vue d’acquérir le groupe de données financières Octus pour environ 3,5 milliards de dollars.

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** Bumble BMBL.O s'apprête à être délistée dans le cadre d'une opération de 1,3 milliard de dollars avec Ithaca Holdings, après avoir lutté pendant des années pour relancer sa croissance, alors qu'un déclin prolongé du nombre d'utilisateurs et l'évolution des habitudes de la génération Z en matière de rencontres mettent à mal le secteur des rencontres en ligne.

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** La Commission européenne a approuvé l’acquisition, par Kimberly-Clark KMB.O , du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N pour 40 milliards de dollars, après que le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies eut proposé des concessions pour répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence. nL8N45Z1QC

** Le soumissionnaire privilégié pour le rachat du producteur de diamants De Beers, le Global Diamond Consortium, est sur le point de conclure un accord avec le Botswana qui pourrait porter la participation du gouvernement à environ 25 %, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL1N45Z0N6

** Parken Sport & Entertainment PARKEN.CO a déclaré qu’elle envisagerait une cession totale ou partielle du FC Copenhague dans le cadre d’un examen des options stratégiques pour ses activités liées au football. nL8N45Z1H9

** Novacore a annoncé mardi avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Diesel Insurance Solutions, dotant ainsi la plateforme soutenue par New Mountain Capital d'une capacité dédiée au transport routier et au fret transfrontaliers. nL6N45Z08H

** Agilent Technologies A.N a annoncé mardi qu’elle allait acquérir le développeur de logiciels de pathologie Proscia pour 240 millions de dollars en numéraire, auxquels s’ajouteront jusqu’à 30 millions de dollars liés à des objectifs de performance futurs, alors que le fabricant d’équipements de laboratoire renforce son engagement dans le domaine des diagnostics basés sur l’IA. nL4N45Z0YJ

** L'assureur santé Humana HUM.N a annoncé mardi que le gestionnaire d'actifs BlackRock remplacerait la société de capital-investissement WCAS en tant que partenaire dans une coentreprise détenant près de 150 cliniques de soins primaires pour seniors, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,8 milliards de dollars.

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** Le Portugal choisira « très prochainement » le soumissionnaire retenu pour l’acquisition d’une participation de 44,9 % dans la compagnie aérienne nationale TAP, face à ses concurrents Air France-KLM AIRF.PA et Lufthansa LHAG.DE , a déclaré mardi le secrétaire d’État aux Infrastructures, Hugo Espirito Santo. nL6N45Z0MB

** La plateforme de chatbot Character.AI a annoncé lundi avoir déposé le bilan aux États-Unis et avoir accepté de céder certains actifs pour 20 millions de dollars à Walt Disney

DIS.N . nL6N45Z0AN

** Le fabricant japonais Omron 6645.T va racheter la société américaine de PC industriels Onlogic et sa société mère, Interlogic, pour 675 millions de dollars, a annoncé l’entreprise. nL6N45Z019