Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 10h36 GMT:

** Sanofi SASY.PA a annoncé son intention d'acquérir le laboratoire pharmaceutique américain Insmed INSM.O pour 41 milliards de dollars en numéraire, ce qui marque à ce jour la plus grande opération menée dans le cadre des efforts de la directrice générale Belen Garijo pour réorganiser le laboratoire pharmaceutique français. nL6N4750CO

** Le gestionnaire d'actifs HLD Europe a annoncé son intention de lancer une OPA amicale sur l'opérateur français de maisons de retraite Clariane CLARI.PA , après s'être mis d'accord avec Crédit Agricole Assurances pour former un groupe d'actionnaires majoritaires détenant une participation combinée d'environ 53 %. nFWN475133

** L’opérateur de télécommunications singapourien StarHub STAR.SI a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’opérateur mobile M1, détenu majoritairement par Keppel KPLM.SI , dans le cadre d’une opération entièrement en actions qui donnera naissance à une entité combinée dont la valeur d’entreprise s’élèvera à 5 milliards de dollars singapouriens (soit 3,87 milliards de dollars). nL3N47500G

** Le fabricant suisse de produits chimiques spécialisés Clariant CLN.S a annoncé lundi qu’il était en pourparlers en vue d’une éventuelle acquisition du fabricant de produits chimiques coté aux États-Unis Ashland ASH.N , en partenariat avec la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice. nL6N474124

** Amazon AMZN.O a annoncé lundi qu’il allait acquérir la technologie de la start-up spécialisée dans l’IA Decart et intégrer ses fondateurs ainsi que d’autres membres de son personnel, marquant ainsi la dernière opération en date des géants de la tech visant à s’assurer les talents et les technologies en matière d’IA. nL6N4740UO

** CrowdStrike CRWD.O va acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 43,9 milliards de dollars, la plus importante acquisition jamais enregistrée dans le domaine de la cybersécurité, réunissant ainsi deux acteurs majeurs alors que les progrès de l’intelligence artificielle alimentent des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. nL6N4740H5

** Eli Lilly LLY.N va acquérir LoQus23 Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars, ce qui permettra au laboratoire pharmaceutique américain de prendre pied dans le domaine des traitements contre la maladie de Huntington, un domaine où aucun traitement modificateur de la maladie n’a encore été approuvé. nL3N47418V

** L’investisseur Nelson Peltz souhaite que la société de santé Solventum scinde sa division Health Information Systems (HIS) pour en faire une société autonome, à moins qu’elle ne parvienne à la vendre à un prix nettement supérieur à la fourchette de valorisation évoquée, selon une lettre consultée par Reuters. nL2N4740YB