Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 20 h 30 GMT :

** L'autorité britannique de la concurrence a déclaré au groupe de biens de consommation Unilever ULVR.L et au fabricant américain d'épices McCormick qu'ils devaient répondre aux préoccupations en matière de concurrence concernant les mélanges pour recettes et les sauces, sous peine de faire l'objet d'une enquête approfondie sur leur projet d'accord alimentaire de 65 milliards de dollars.

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** Intermex a rejeté la décision de Western Union WU.N de résilier leur accord de fusion, exigeant que la société de transfert d'argent prenne toutes les mesures nécessaires pour mener à bien l'opération.

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** La société russe de commerce électronique Ozon a déclaré que les entités de l’homme d’affaires Alexander Chachava avaient perdu le contrôle de JSC O23, qui détient une participation de 34,95 % dans Ozon.

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** Le Crédit Agricole CAGR.PA a fait savoir à l’Italie qu’il serait disposé à céder le gestionnaire de fonds Anima Holding ANIM.MI dans le cadre de l’accord de fusion qu’il a proposé avec Banco BPM BAMI.MI , ont indiqué deux personnes directement informées du dossier.

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** L'opérateur italien du réseau de gaz Snam SRG.MI a signé un accord d'exclusivité en vue de céder son activité Agri Biomethane au fonds italien F2i et au développeur de biogaz Femo Gas, a déclaré le directeur des finances et de la gestion des actifs internationaux de Snam.

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** Une société d’investissement détenue par le milliardaire kazakh Timur Turlov prévoit d’acquérir une participation majoritaire dans la société mère de l’un des plus grands groupes agricoles du Kazakhstan, dans le cadre d’une opération d’une valeur de 300 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

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** La société canadienne Fairfax Financial Holdings FFH.TO prévoit de céder sa participation de près de 11 % dans la société indienne IIFL Finance IIFL.NS , ont indiqué deux personnes proches des discussions.

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** La société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST a relevé son offre d'achat sur la société japonaise Kakaku.com 2371.T , la portant de 3.683 yens à 3.700 yens par action, selon un document déposé auprès des autorités.