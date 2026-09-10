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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 22:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: la filiale nord-américaine de Shell, le fonds souverain saoudien)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20 h 00 GMT:

** La filiale nord-américaine de Shell, SHEL.L , a annoncé avoir conclu un accord pour céder ses participations dans RISEC Holdings à Constellation Energy CEG.O pour un montant de 715 millions de dollars, dans le cadre de ses efforts continus de gestion de portefeuille sur le marché américain de l'électricité. nL4N4521J8

** Le fonds souverain saoudien envisage de fusionner Electronic Arts avec Savvy Games afin de créer un géant du jeu vidéo, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N452132

** Bending Spoons BSP.O a accepté d’acquérir Miro dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire, valorisant la plateforme de collaboration numérique à 1,36 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés. nL6N4520TB

** Le groupe MNK a finalisé l’acquisition de l’assureur danois non-vie ETU Forsikring A/S, a annoncé le groupe d’assurance indépendant. nL6N4520C9

** Blackstone BX.N a annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans Sanha Logistics Park II, un complexe logistique de stockage à sec situé en Corée du Sud, par le biais d’une émission d’actions nouvelles, dans le but de renforcer sa présence dans ce pays d’Asie de l’Est. nL6N4520D0

Fusions / Acquisitions

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