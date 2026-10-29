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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** La société américaine de capital-investissement Carlyle

CG.O et la BERD ont convenu de céder la société énergétique roumaine Black Sea Oil & Gas à la société néerlandaise Mazarine, a indiqué Carlyle, sans préciser le montant de la transaction.

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** Marvell Technology MRVL.O est en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O ; l'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier. nL6N46E1EP