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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** La société américaine de capital-investissement Carlyle

CG.O et la BERD ont convenu de céder la société énergétique roumaine Black Sea Oil & Gas à la société néerlandaise Mazarine, a indiqué Carlyle, sans préciser le montant de la transaction.

nL6N46D0Y2

** Marvell Technology MRVL.O est en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O ; l'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier. nL6N46E1EP

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LUMENTUM HLDNGS
913,9500 USD NASDAQ 0,00%
MARVELL
251,6500 USD NASDAQ 0,00%
THE CARLYLE GRP
39,0600 USD NASDAQ 0,00%
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