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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 11:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** La société nucléaire d'État russe Rosatom a finalisé l'achat de la participation de l'homme d'affaires Sergueï Chichkarev dans le groupe Delo, l'un des plus grands groupes logistiques de Russie, a déclaré le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhachev. nR4N45F018

** Paramount Skydance PSKY.O a finalisé mardi le rachat spectaculaire, d'un montant de 110 milliards de dollars, de Warner Bros Discovery WBD.O , créant ainsi un poids lourd d'Hollywood qui confère à son directeur général, David Ellison, le contrôle de l'une des plus grandes entreprises mondiales du divertissement et de l'information. nL4N45S0XK

** La plateforme de distribution Strategic Insurance Agency Alliance a acquis Canopy Specialty Insurance, un agent général spécialisé dans la gestion des assurances dommages et des biens commerciaux, présent aux États-Unis et au Royaume-Uni.

nL6N45S0WR

** Le groupe minier mondial BHP BHP.AX a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour la vente du concentrateur de nickel de Kambalda ainsi qu’un ensemble de concessions minières et de droits d’exploitation minière associés en Australie-Occidentale à la société Gold Fields GFIJ.J , cotée à la Bourse de Johannesburg. nL4N45S1L3

** Chevron CVX.N a annoncé mardi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans Hess Midstream HESM.N et dans les actifs de transport et de distribution de pétrole brut du bassin DJ, dans le cadre d’une restructuration plus large de ses accords de transport et de distribution dans le Bakken visant à réduire les coûts et à améliorer la rentabilité.

nL6N45S1B2

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BHP GRP
38,215 EUR Tradegate -1,15%
CHEVRON
207,600 USD NYSE +0,54%
GOLD FIELDS
31,900 EUR Tradegate +0,31%
HESS MIDSTREAM RG-A
38,680 USD NYSE +0,68%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,7750 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
30,9500 USD NASDAQ 0,00%
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