Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** Prada < 1913.F > a déclaré avoir finalisé l'acquisition du petit rival italien Versace, une marque que le groupe de luxe dit avoir longtemps convoitée.

** Arthur J Gallagher a acquis First Actuarial, basé au Royaume-Uni, a annoncé le courtier.

** L'espagnol Santander < SAN.MC > a vendu environ 3,5% de sa participation dans sa filiale polonaise Santander Polska < SPL1.WA > pour environ 473 millions de dollars par le biais d'un placement accéléré, a déclaré la banque.

** Holcim < HOLN.S > a déclaré qu'elle achetait trois sociétés en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne qui utilisent des matériaux de démolition recyclés, les dernières acquisitions du cimentier suisse qui s'oriente de plus en plus vers la construction circulaire.

