Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Teleflex, Alcon, Starboard Value; Mises à jour: Ananym Capital)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Le géant suisse de l'ophtalmologie Alcon < ALCC.S > a relevé son offre d'acquisition de Staar Surgical < STAA.O > à 30,75 dollars par action en numéraire, a-t-il déclaré, ce qui valorise la société de technologie médicale à 1,6 milliard de dollars. nL8N3XF191

** Le fabricant d'appareils médicaux Teleflex < TFX.N > a déclaré qu'il allait vendre trois de ses unités commerciales pour un total de 2,03 milliards de dollars en espèces.

nL4N3XF177

** L'investisseur activiste américain Ananym Capital a pris une participation dans le fabricant allemand d'équipements énergétiques Siemens Energy < ENR1n.DE > et demande à la direction du groupe de revoir sa division éolienne déficitaire, a déclaré son cofondateur. nL4N3XF0D1

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5 % dans Clearwater Analytics < CWAN.N > et souhaite que l'entreprise technologique augmente le prix de son action et mette en place un processus de vente solide avec des conseillers indépendants si elle a reçu un intérêt de la part d'acheteurs potentiels, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet. nL1N3XF01C

** Paramount Skydance < PSKY.O > a lancé lundi une offre hostile de 108,4 milliards de dollars sur Warner Bros Discovery < WBD.O >, dans un ultime effort pour surenchérir sur Netflix et créer une puissance médiatique qui remettrait en cause la domination du géant du streaming. nL4N3XE13B

** Alexander & Baldwin < ALEX.N >, fonds d'investissement dans l'immobilier commercial basé à Hawaï, a annoncé lundi qu'il serait racheté par un groupe d'investisseurs dirigé par MW Group dans le cadre d'une transaction en numéraire qui valorise l'entreprise à environ 2,3 milliards de dollars. nL6N3XE16Y

** WTW est en pourparlers pour acquérir Newfront, un courtier de détail axé sur la technologie, ce qui constituerait l'une des mesures les plus importantes jamais prises par un intermédiaire mondial pour absorber une plateforme de distribution soutenue par la Silicon Valley, selon des personnes familières avec le sujet. nL6N3XE14E

Fusions / Acquisitions

