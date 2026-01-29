((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1045 GMT jeudi:

** La branche logistique d'Alibaba < 9988.HK > prévoit de fusionner son unité de conduite autonome avec la société chinoise de robovan Zelos Technology, formant une nouvelle entité évaluée à environ 2 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3YU0U4

** Trois entreprises sont en concurrence pour l'appel d'offres de GAIL India < GAIL.NS > en vue d'acquérir jusqu'à 26 % des parts d'un projet de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, a déclaré le président de GAIL India, Sandeep Kumar Gupta.

nL4N3YU0LS

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management envisage une offre publique d'achat sur Toyota Industries < 6201.T >, a rapporté mercredi le quotidien économique Nikkei, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts du groupe Toyota pour privatiser le fabricant de chariots élévateurs à fourche. nL6N3YT0JW

** L'entreprise d'investissement Audax Private Equity étudie la possibilité de vendre le fournisseur de cybersécurité BlueCat Networks, ce qui pourrait rapporter plus de 1,5 milliard de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

nL4N3YU04S

** La société d'investissement Steel Partners a déclaré mercredi qu'elle avait offert 18 dollars par action pour acquérir une participation de 51 % dans InMode < INMD.O >, ce qui a fait grimper de près de 8 % les actions cotées aux États-Unis de la société de technologie médicale basée en Israël dans les échanges après les heures de bourse. nL4N3YT2PU