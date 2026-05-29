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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 9 h 30 GMT:

** International Flavors & Fragrances < IFF.N > était sur le point de conclure un accord visant à céder son activité d'ingrédients alimentaires à la société de capital-investissement CVC Capital Partners pour plus de 4 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

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** Les sociétés de capital-investissement Permira et Nuo sont en lice pour acquérir MC2 Saint Barth après être passées à la deuxième phase du processus de vente de la marque italienne de maillots de bain, ont déclaré jeudi deux sources proches du dossier.

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** Autodesk < ADSK.O > a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir MaintainX, une société spécialisée dans les solutions de maintenance et d'exploitation, pour environ 3,6 milliards de dollars en espèces.

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