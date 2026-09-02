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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 11:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** L'italien Lottomatica LTMC.MI a accepté de racheter son concurrent espagnol CIRSA CIRSA.MC dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'un montant de 2,8 milliards d'euros, afin de créer la deuxième plus grande société cotée au monde dans le secteur des jeux et des paris sportifs, ont annoncé les deux entreprises.

nL8N44U0AT

** La plateforme d’assurance spécialisée Ignyte Insurance a racheté la place de marché d’assurance voyage InsureMyTrip, a annoncé mardi la société.

nL6N44T191

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CIRSA ENTERPRIS
16,0000 EUR Sibe +17,30%
LOTTOMATICA GRP
22,220 EUR MIL -10,29%
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