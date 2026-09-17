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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 12:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Le gestionnaire d'actifs français Amundi AMUN.PA a acquis une participation de 9,9 % dans le gestionnaire d'actifs alternatifs ICG pour environ 620 millions d'euros (711 millions de dollars), concrétisant ainsi un investissement convenu dans le cadre de leur partenariat stratégique à long terme.

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** RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, a annoncé mercredi avoir acquis une participation supplémentaire de 3 % dans M31, qui détient environ les trois quarts des actions du gestionnaire de réseau de transport Amprion.

nL6N4580YR

** Chelsea a confirmé mercredi que Clearlake Capital Group allait racheter les participations minoritaires des copropriétaires Todd Boehly et Mark Walter et prendre le contrôle total du club de Premier League anglaise.

nL4N4581QE

** Hy24, gestionnaire de fonds privés spécialisé dans l’hydrogène propre, et COFIDES, institution financière hispano-publique, ont signé un accord de partenariat stratégique avec Moeve en vue d’acquérir une participation combinée de 29 % dans le projet d’hydrogène renouvelable d’Onuba, ont annoncé mercredi les entreprises.

nL8N4580UJ

Fusions / Acquisitions

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