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(Ajouts: Poste Italiane, Respublika, Waterland, Colgate-Palmolive, TeamSystem, SThree, CVC Capital Partners)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à20h00 GMT:

** Poste Italiane PST.MI a acquis une participation de 66,6% dans le capital social de Telecom Italia (TIM), selon les calculs de Reuters basés sur les données boursières, à l’issue de la phase principale de l’offre publique d’achat lancée par le groupe soutenu par l’État.

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** La banque azerbaïdjanaise Bank Respublika a convenu d’acquérir AccessBank auprès d’un groupe d’institutions financières internationales, dans le cadre d’une opération qui permettra aux actionnaires actuels d’AccessBank de détenir une participation cumulée de 25% dans Bank Respublika, ont indiqué les banques.

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** La société néerlandaise de capital-investissement Waterland a déclaré ne plus agir de concert avec la société britannique Giacom pour faire une offre sur l’opérateur de télécommunications britannique Gamma Communications GAMA.L .

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** Colgate-Palmolive CL.N envisage de céder certaines marques de produits de soins personnels grand public, notamment Softsoap, Irish Spring et Speed Stick, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

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** Les sociétés de capital-investissement Francisco Partners et KKR KKR.N se sont mises d’accord sur les conditions d’acquisition de participations minoritaires dans l’éditeur de logiciels italien TeamSystem auprès de son principal investisseur, Hellman & Friedman, ont indiqué trois personnes proches du dossier.

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** Le cabinet de recrutement SThree STEMS.L a rejeté à l’unanimité une offre publique d’achat non sollicitée, entièrement en numéraire, émanant du groupe américain Circle8 Group CIRC.O , estimant que cette proposition sous-évaluait considérablement la société britannique et ses perspectives d’avenir.

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** CVC Capital Partners est entré dans la phase finale des négociations en vue d'acquérir les activités en Chine continentale du fabricant de lentilles de contact Ginko International, détenues par EQT, ont indiqué quatre personnes proches du dossier.

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** La société pétrolière et gazière chypriote Energy Holdings ENH.OL a accepté d’acquérir l’entreprise de forage en eaux profondes Ventura Offshore VTURA.OL afin de créer une plateforme plus importante pour la génération de trésorerie, la distribution aux actionnaires et la croissance, ont annoncé vendredi ces sociétés cotées à Oslo.

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** Le site d’enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a conclu jeudi un accord en vue d’acquérir son concurrent ACV Auctions ACVA.N dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’environ 1,9 milliard de dollars, marquant ainsi son entrée sur le marché de la revente en gros entre concessionnaires.

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** La filiale nord-américaine de Shell SHEL.L a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans un complexe de centrales électriques au gaz situé dans le Rhode Island à Constellation Energy CEG.O pour 715 millions de dollars, tout en se développant sur le marché lucratif de l’électricité de la région Mid-Atlantic aux États-Unis.

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