Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 14h47 GMT:

** CrowdStrike CRWD.O va acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 43,9 milliards de dollars, la plus grande acquisition jamais enregistrée dans le domaine de la cybersécurité, réunissant ainsi deux acteurs majeurs alors que les progrès de l'intelligence artificielle alimentent des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. nL6N4740H5

** Eli Lilly LLY.N va acquérir LoQus23 Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars, ce qui permettra au laboratoire pharmaceutique américain de prendre pied dans le domaine de la maladie de Huntington, un domaine dans lequel aucun traitement modificateur de la maladie n’a encore été approuvé. nL3N4740RP

** Texas Pacific Land Corp TPL.N a convenu d’acquérir EagleRock Land LLC EROK.N , société spécialisée dans les ressources foncières et hydriques du bassin du Permien, dans le cadre d’une opération entièrement en actions dont la valeur implicite des capitaux propres s’élève à environ 3 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés. nL6N4740IY

** L’indien Tata Steel TISC.NS a annoncé lundi qu’il prendrait le contrôle d’APL Apollo Tubes APLA.NS dans le cadre d’une opération d’une valeur pouvant atteindre 322,66 milliards de roupies (3,47 milliards de dollars), qui verra également le sidérurgiste céder deux de ses activités en aval au plus grand fabricant de tubes en acier de construction du pays. nL3N474048

** Un consortium dirigé par la société d’investissement HSG est en pourparlers avancés pour acquérir une participation majoritaire dans une entreprise basée en Chine et détenue par la société taïwanaise LCY, qui fabrique des produits chimiques utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, ont déclaré deux personnes proches du dossier. nL3N4740DG

** Le groupe Macquarie MQG.AX a annoncé lundi qu’un consortium dirigé par sa branche de gestion d’actifs avait conclu un accord en vue d’acquérir les activités internationales de tours de télécommunications du groupe EDOTCO IPO-EDOT.KL sur cinq marchés de la région Asie-Pacifique, pour une valeur d’entreprise combinée de 1,2 milliard de dollars. nL3N4740L1

** Le groupe d'ingénierie suisse ABB ABBN.S a annoncé qu'il allait racheter le fabricant allemand de systèmes de ventilation et de technologies d'entraînement Ziehl-Abegg pour une valeur d'entreprise de 2,65 milliards de dollars. nL5N47407H

** Le conglomérat privé The McGowan Companies a annoncé vendredi avoir acquis GJS Re, un intermédiaire spécialisé dans la réassurance. nL6N4710ZN

** Vaar Energi VAR.OL a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir les activités en amont de ConocoPhillips COP.N en Norvège, ainsi que les participations dans les infrastructures associées en Norvège et en Grande-Bretagne, pour une valeur d’entreprise de 4,43 milliards de dollars. nL5N47406P

** Brookfield Asset Management BAM.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir le fabricant indien d’emballages en verre PGP Glass auprès de Blackstone BX.N pour 1,7 milliard de dollars. nL6N47405A

** Le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité Clariant CLN.S et la société d’investissement privée américaine CD&R sont en pourparlers en vue d’acquérir le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 3,39 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N473073