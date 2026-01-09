((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Aon a acquis une licence de courtier d'assurance au Japon et a établi une nouvelle division de courtage d'entreprise au sein d'Aon Solutions Japan, a annoncé la société mercredi.

** Rio Tinto < RIO.L > est en pourparlers préliminaires pour acheter Glencore < GLEN.L >, ont déclaré les sociétés, ce qui pourrait créer la plus grande société minière du monde avec une valeur de marché combinée de près de 207 milliards de dollars. nL1N3YA033

** Merck < MRK.N > est en pourparlers pour acheter Revolution Medicines < RVMD.O >, un développeur de médicaments contre le cancer, dans le cadre d'une transaction de 28 à 32 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi, citant une personne au courant de l'affaire. nL4N3Y91GK