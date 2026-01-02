 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1045 GMT vendredi:

** L'opérateur indien de KFC et Pizza Hut, Devyani International

DEVY.NS a bondi de 8,3% après l'annonce de la fusion de 934 millions de dollars prévue de longue date avec son homologue plus petit Sapphire Foods SAPI.NS , créant ainsi une grande entreprise de restauration rapide prête à défier le leader du marché Jubilant Foodworks.

nL4N3Y3046

** Bain Capital achète une participation de 43,66% dans la société sud-coréenne Echo Marketing 230360.KQ , qui possède la marque locale de vêtements de sport Andar, à son fondateur et à un autre actionnaire pour 216,6 milliards de wons (150,14 millions de dollars), a déclaré Echo dans un document réglementaire.

nL1N3Y3029

** La société australienne Nickel Industries < NIC.AX > a déclaré que la société sud-coréenne Sphere Corp < 347700.KQ > achèterait une participation de 10 % dans le projet Excelsior Nickel Cobalt de lixiviation acide à haute pression en Indonésie, pour une valeur de 2,4 milliards de dollars.

nL1N3Y206N

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NICKEL INDUST
0,545 EUR Tradegate +14,02%
NICKEL INDUST
0,5700 USD OTCBB +5,86%
