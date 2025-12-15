((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Brown & Brown, YPF, Cencora. Mises à jour: Braskem)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT ce lundi:

** Brown & Brown a acquis Campbell Agency, ont annoncé les deux sociétés.

** La société pétrolière publique argentine YPF < YPFDm.BA > a accepté une offre ferme d'Adecoagro < AGRO.N > pour sa participation de 50% dans le producteur d'engrais Profertil, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

** Le distributeur américain de médicaments Cencora < COR.N > a déclaré qu'il allait prendre le contrôle majoritaire du réseau de soins contre le cancer OneOncology dans le cadre d'un accord qui valorise l'entreprise à 7,4 milliards de dollars, intensifiant ainsi ses efforts pour fournir davantage de services aux cliniques de cancérologie.

** Le producteur pétrochimique brésilien Braskem < BRKM3.SA > a déclaré que le conglomérat Novonor avait signé un accord pour vendre sa participation majoritaire dans la société à la société de capital-investissement IG4 Capital.

** Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group < 8306.T > est en pourparlers finaux pour acquérir une participation de 20 % dans l'institution financière non bancaire indienne Shriram Finance < SHMF.NS > pour plus de 500 milliards de yens (3,22 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg News.

** DBAY Advisors, le principal actionnaire de TT Electronics < TTG.L >, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre pour la société britannique, se retirant ainsi d'une possible guerre d'offres avec la société suisse Cicor < CICN.S >.

** L'entreprise chinoise CMOC Group < 603993.SS > a déclaré que son unité CMOC Ltd prévoyait d'acheter Leagold LatAm Holdings B.V. et Luna Gold Corp à l'entreprise canadienne Equinox Gold Corp < EQX.TO > pour un montant total de 1,015 milliard de dollars.

** La société australienne Fortescue < FMG.AX > a déclaré qu'elle achèterait les 64 % restants d'Alta Copper < ATCU.TO >, dans le cadre d'une transaction impliquant une valeur totale des capitaux propres de 139 millions de dollars canadiens (101 millions de dollars) pour la société minière de cuivre cotée à Toronto.

