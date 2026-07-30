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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 16:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Mapfre, Nscale, Intercontinental Exchange, Conseil des agents et courtiers d'assurance, Hongkong Land Holdings Mises à jour:)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Mapfre a accepté d'acquérir une participation de 38,9 % dans la start-up d'insurtech Tuio, ont annoncé les deux sociétés, dans le cadre d'une opération visant à développer les activités de l'assureur numérique en Amérique latine et en Europe.

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** Le fournisseur d'infrastructures cloud Nscale va racheter la start-up de logiciels d'IA Anyscale afin d'aider ses clients à mieux gérer et exploiter efficacement leurs systèmes d'IA, ont indiqué les deux sociétés.

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** Intercontinental Exchange < ICE.N > a annoncé qu’elle allait acquérir la plateforme de transactions d’obligations MarketAxess Holdings < MKTX.O > dans le cadre d’une opération évaluée à 5,7 milliards de dollars, afin d’élargir son offre de produits à revenu fixe.

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** Le Council of Insurance Agents & Brokers a conclu un accord en vue d’acquérir les programmes de formation « Broker Smackdown » et « Insurance Challenge » auprès de PriSim Business War Games, devenant ainsi propriétaire d’une suite de simulations ayant déjà permis à plus de 4 400 courtiers et assureurs de participer à des simulations de marchés de l’assurance.

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** Hongkong Land Holdings < HKLD.SI > a annoncé que son fonds Singapore Central Private Real Estate Fund allait racheter le complexe immobilier Wheelock Place, situé sur Orchard Road à Singapour, à Wharf Real Estate Investment < 1997.HK >, pour un montant de 1,1 milliard de dollars singapouriens (852,71 millions de dollars).

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** Amiga Specialty a conclu un accord exclusif en vue d'acquérir le portefeuille de renouvellement d'assurances responsabilité civile professionnelle de Volante International, a annoncé mercredi l'agent général de souscription (MGA).

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** Le groupe néerlandais de conseil en ingénierie Arcadis < ARDS.AS > a rejeté une offre publique d’achat révisée à la hausse de 5,2 milliards d’euros (5,7 milliards de dollars) émanant de la société canadienne WSP Global < WSP.TO >, a-t-il déclaré, ajoutant que cette dernière offre sous-évaluait toujours la société.

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** Le fabricant japonais d’objectifs photographiques Tamron < 7740.T > a déclaré avoir reçu une proposition d’acquisition de la part du groupe Sony < 6758.T > et avoir mis en place un comité chargé d’étudier les différentes options.

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** HashKey Holdings < 3887.HK > a signé un accord préliminaire en vue d’acquérir la bourse Asia Pacific Exchange de Singapour, dans le but de développer ses activités de services financiers réglementés dans cette cité-État, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué boursier.

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** Le groupe immobilier australien Dexus < DXS.AX > a annoncé avoir conclu un accord pour la vente de la tour de bureaux située au 480 Queen Street à Brisbane pour 700 millions de dollars australiens (487,20 millions de dollars), dans le cadre d’une opération visant à réduire sa dette et à libérer des capitaux pour d’autres investissements.

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Fusions / Acquisitions

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