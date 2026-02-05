((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** MTN Group < MTNJ.J >, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Afrique, a déclaré qu'il était en pourparlers avancés pour acheter les 75% de parts qu'il ne possède pas encore dans IHS Holdings IHS.N , dans une transaction qui pourrait valoriser la société d'infrastructure de tours à environ 2,76 milliards de dollars. nL6N3Z10G4

** Deux fonds de pension canadiens prévoient de vendre leur participation dans Associated British Ports dans le cadre d'une transaction qui, espèrent-ils, valorisera le plus grand opérateur portuaire du Royaume-Uni à plus de 10 milliards de livres (13,63 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times. nL6N3Z10AX

** L'entreprise publique indonésienne d'énergie Pertamina fusionne ses entreprises en aval pour intégrer ses activités de raffinage et ses unités logistiques afin d'améliorer ses opérations. nL4N3Z107O

** Le groupe australien Maas < MGH.AX > a déclaré qu'il vendrait sa division des matériaux de construction pour un montant pouvant atteindre 1,70 milliard de dollars australiens (1,19 milliard de dollars américains) afin de s'orienter vers les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 26 %. nL4N3Z02K0

** Brookfield Private Capital a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre pour la société britannique Hikma Pharmaceuticals < HIK.L >. nL4N3Z0255