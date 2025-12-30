((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Warner Bros Discovery, Inszone)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 15h30 GMT ce mardi:

** Warner Bros Discovery WBD.O devrait rejeter l' offre hostile modifiée de Paramount Skydance PSKY.O de 108,4 milliards de dollars, a rapporté CNBC mardi, bien que le milliardaire Larry Ellison ait soutenu l'offre du géant des médias avec une garantie personnelle. nL4N3Y00NQ

** Inszone Insurance Services a annoncé l'acquisition de l'agence californienne Shahinian Insurance Services.

** Meta META.O a annoncé l'acquisition de Manus, une startup chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle, alors que le géant de la technologie accélère ses efforts pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses plateformes. nL4N3Y002F

** La société d'investissement mondiale KKR KKR.N et son gestionnaire d'actifs coréen affilié, Kreate Asset Management, ont déclaré avoir acheté le centre logistique Cheongna, dans ce qu'ils ont appelé la plus grande transaction d'actifs logistiques de Corée du Sud. nL4N3Y003W

** Citigroup C.N a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé la vente de son unité russe, AO Citibank, à Renaissance Capital, dans le cadre d'une transaction qui entraînera une perte avant impôt d'environ 1,2 milliard de dollars, en grande partie liée à la conversion des devises.

