Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** SoftBank Group Corp 9984.T pourrait annoncer un accord pour acquérir le gestionnaire d'actifs alternatifs américain DigitalBridge Group Inc DBRG.N dès lundi, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

** Le prêteur britannique International Personal Finance IPF.L a déclaré qu'il avait accepté un rachat de 543 millions de livres (732,51 millions de dollars) par une société associée à BasePoint Capital, finalisant les termes avant la date limite du 31 décembre.

Valeurs associées

DIGITALBR REIT RG-A
13,930 USD NYSE 0,00%
SOFTBANK GROUP
24,800 EUR Tradegate -73,61%
