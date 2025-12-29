((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:
** SoftBank Group Corp 9984.T pourrait annoncer un accord pour acquérir le gestionnaire d'actifs alternatifs américain DigitalBridge Group Inc DBRG.N dès lundi, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.
nL6N3XZ08Q
** Le prêteur britannique International Personal Finance IPF.L a déclaré qu'il avait accepté un rachat de 543 millions de livres (732,51 millions de dollars) par une société associée à BasePoint Capital, finalisant les termes avant la date limite du 31 décembre.
nL4N3XZ0BM
