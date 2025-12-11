 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 11:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 10h30 GMT ce jeudi:

** BlackRock < BLK.N > a vendu une participation de 7,1 % dans le fournisseur de gaz espagnol Naturgy < NTGY.MC > pour environ 1,7 milliard d'euros (1,99 milliard de dollars) dans le cadre d'un placement accéléré géré par JPMorgan, a déclaré la société.

nL1N3XH073

** UBS Fund Management < UBSG.S > a acquis 10,3 % des droits de vote de la société d'emballages SIG Group < SIGNC.S >, a indiqué SIX, l'opérateur de la bourse suisse.

nL8N3XH08B

** L'assureur britannique Prudential < PRU.L > a déclaré avoir vendu une participation de 4,5 % dans ICICI Prudential Asset Management < IICL.NS > pour 49 milliards de roupies (environ 545 millions de dollars), précédant l'introduction en bourse de 1,2 milliard de dollars du gestionnaire de fonds indien, qui doit débuter vendredi.

nL4N3XH08D

** La société de financement du commerce Raistone, créancière de First Brands, est sur le point d'être vendue à la société d'investissement Marblegate Asset Management, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes proches du dossier.

nL4N3XH01K

** Le directeur général de Rheinmetall AG < RHMG.DE >, Armin Papperger, fait une nouvelle proposition pour acquérir une partie de son rival KNDS NV et créer une entreprise européenne de défense terrestre qui consoliderait le marché fragmenté du continent, a rapporté Bloomberg mercredi, citant des sources proches du dossier.

nFWN3XG0DV

** Acrisure a accepté d'acquérir Vave, une agence générale de souscription (MGA) axée sur la technologie, auprès de l'assureur spécialisé Canopius Group, alors que le géant américain de la fintech élargit son empreinte de souscription, a déclaré la société mercredi.

nL6N3XG0XP

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKROCK
1 084,190 USD NYSE +1,20%
NATURGY GRP
24,7400 EUR Sibe -5,14%
PRUDENTIAL
1 080,500 GBX LSE -0,37%
RHEINMETALL
1 628,0000 EUR XETRA +1,12%
SIG GROUP
9,690 CHF Swiss EBS Stocks +1,47%
UBS GROUP
33,260 CHF Swiss EBS Stocks +0,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank