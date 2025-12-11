((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 10h30 GMT ce jeudi:

** BlackRock < BLK.N > a vendu une participation de 7,1 % dans le fournisseur de gaz espagnol Naturgy < NTGY.MC > pour environ 1,7 milliard d'euros (1,99 milliard de dollars) dans le cadre d'un placement accéléré géré par JPMorgan, a déclaré la société.

** UBS Fund Management < UBSG.S > a acquis 10,3 % des droits de vote de la société d'emballages SIG Group < SIGNC.S >, a indiqué SIX, l'opérateur de la bourse suisse.

** L'assureur britannique Prudential < PRU.L > a déclaré avoir vendu une participation de 4,5 % dans ICICI Prudential Asset Management < IICL.NS > pour 49 milliards de roupies (environ 545 millions de dollars), précédant l'introduction en bourse de 1,2 milliard de dollars du gestionnaire de fonds indien, qui doit débuter vendredi.

** La société de financement du commerce Raistone, créancière de First Brands, est sur le point d'être vendue à la société d'investissement Marblegate Asset Management, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes proches du dossier.

** Le directeur général de Rheinmetall AG < RHMG.DE >, Armin Papperger, fait une nouvelle proposition pour acquérir une partie de son rival KNDS NV et créer une entreprise européenne de défense terrestre qui consoliderait le marché fragmenté du continent, a rapporté Bloomberg mercredi, citant des sources proches du dossier.

** Acrisure a accepté d'acquérir Vave, une agence générale de souscription (MGA) axée sur la technologie, auprès de l'assureur spécialisé Canopius Group, alors que le géant américain de la fintech élargit son empreinte de souscription, a déclaré la société mercredi.

