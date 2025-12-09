((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** L'investisseur américain Ananym Capital a pris une participation dans le fabricant allemand d'équipements électriques Siemens Energy < ENR1n.DE > et demande à la direction du groupe de revoir sa division éolienne en difficulté, a indiqué une personne au fait du dossier.

** Paramount Skydance < PSKY.O > a lancé lundi une offre hostile de 108,4 milliards de dollars sur Warner Bros Discovery < WBD.O >, dans un ultime effort pour surenchérir sur Netflix et créer une puissance médiatique qui remettrait en cause la domination du géant du streaming.

** Alexander & Baldwin < ALEX.N >, fonds d'investissement dans l'immobilier commercial basé à Hawaï, a annoncé lundi qu'il serait racheté par un groupe d'investisseurs dirigé par MW Group dans le cadre d'une transaction en numéraire qui valorise l'entreprise à environ 2,3 milliards de dollars.

** WTW est en pourparlers pour acquérir Newfront, un courtier de détail axé sur la technologie, ce qui constituerait l'une des mesures les plus importantes jamais prises par un intermédiaire mondial pour absorber une plateforme de distribution soutenue par la Silicon Valley, selon des personnes familières avec le sujet.

