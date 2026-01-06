((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** La société de messagerie InPost INPST.AS a déclaré mardi avoir reçu une proposition indicative pour l'acquisition potentielle de toutes ses actions. Elle n'a pas révélé l'identité de la personne qui l'a approchée. nL1N3Y704U

** Skyward Specialty Insurance Group a déclaré le 5 janvier qu'il avait lancé Skyward Group, la marque unifiée de la société holding, suite à la finalisation de l'acquisition de l'assureur Lloyd's Apollo pour un montant de 555 millions de dollars.

** Anheuser-Busch InBev < ABI.BR > va racheter une participation de 49,9% dans ses usines de conteneurs métalliques aux Etats-Unis pour environ 3 milliards de dollars, a déclaré le premier brasseur mondial. nL1N3Y7066

** Jollibee Foods Corp JFC.PS prévoit de se séparer de ses activités internationales et d'inscrire la nouvelle unité en tant que société indépendante sur une bourse américaine, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la Bourse des Philippines mardi. nL1N3Y704S

** L'MGU SageSure, spécialisée dans les catastrophes, a finalisé l'acquisition de Gemini Financial Holdings Corporation et de ses filiales Olympus, a annoncé la société le 6 janvier.

** Le milliardaire des médias Kerry Stokes a fait une approche de rachat de près de 9 milliards de dollars avec Steel Dynamics < STLD.O >, un prétendant de longue date basé aux États-Unis, pour le premier sidérurgiste australien BlueScope < BSL.AX >, ce qui élargirait considérablement son empreinte industrielle nL4N3Y701O

** Un juge de la Cour fédérale des comptes du Brésil (TCU) a déclaré lundi qu'il pourrait envisager des mesures pour empêcher la vente d'actifs lors de la liquidation de Banco Master, une banque de taille moyenne fermée par la banque centrale brésilienne en novembre après des mois de problèmes de liquidités. nL1N3Y60NG

** Holcim < HOLN.S > a déclaré avoir achevé l'achat du fabricant français de béton préfabriqué Alkern, la dernière acquisition en date du fabricant suisse de matériaux de construction. nL8N3Y706Q

** La société de rachat Hg Capital est en pourparlers avancés pour acquérir le fabricant de logiciels financiers OneStream < OS.O >, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet. nL6N3Y709E

** Le directeur général de Cathay Pacific Airways < 0293.HK > Ronald Lam a déclaré que la décision de l'actionnaire principal Air China < 601111.SS > de vendre une participation de 1,61% dans le transporteur phare de Hong Kong était une décision "tactique". nL4N3Y705V

** L'entreprise de services publics Vistra < VST.N > a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acheter Cogentrix Energy, comprenant 10 centrales électriques au gaz naturel, à Quantum Capital Group pour environ 4,7 milliards de dollars, alors qu'elle cherche à répondre à la demande croissante d'électricité. nL4N3Y61FJ

** IMA Financial Group a acquis The Richards Group, une société familiale indépendante de courtage et de conseil en assurance desservant la Nouvelle-Angleterre. nL6N3Y611L