Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT jeudi:

** Le géant américain du capital-investissement Carlyle étudie la possibilité d'acheter les actifs étrangers de la major pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , ont déclaré trois sources au fait de la situation.

** L'équipementier automobile LKQ LKQ.O envisage de vendre Keystone Automotive Industries, sa division spécialisée dans les pièces détachées, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier, alors que la société fait face à la pression des investisseurs pour vendre certains actifs afin de maximiser la valeur actionnariale.

** Repsol SA REP.MC , le plus grand opérateur de raffineries d'Espagne, envisage une fusion inversée de son unité en amont avec des partenaires potentiels, y compris le producteur d'énergie américain APA APA.O , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

** DWS Group DWSG.DE , la branche d'investissement de la Deutsche Bank DBKGn.DE , achètera une participation de 40 % dans une unité de Nippon Life India Asset Management NIPF.NS pour créer une franchise de fonds d'investissement alternatifs, alors que la société allemande cherche à étendre sa présence en Asie.

** Pfizer PFE.N a conclu l'acquisition de Metsera MTSR.O pour un montant de 10 milliards de dollars après avoir obtenu l'approbation des actionnaires, prenant ainsi pied sur le marché en pleine croissance de l'obésité à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO .

** L'espagnol ACS ACS.MC est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros (26,8 milliards de dollars) avec BlackRock's BLK.N Global Infrastructure Partners pour développer des centres de données, a rapporté le journal Expansion, citant des sources de marché anonymes. nL1N3WP088

** Le groupe indien Mahindra & Mahindra MAHM.NS va créer une coentreprise d'assurance-vie avec le groupe canadien Manulife MFC.TO , élargissant ainsi un partenariat existant depuis cinq ans, les deux sociétés s'engageant à verser jusqu'à 400 millions de dollars au cours de la prochaine décennie.

** BP BP.L négocie activement avec la société d'investissement Stonepeak la vente de son unité de lubrifiants Castrol, selon deux personnes au fait de la situation, ce qui constituerait une étape majeure dans la réalisation de l'objectif de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la société énergétique. nL6N3WO0XB

** Le sud-coréen Lotte Chemical 011170.KS a déclaré avoir vendu environ 75% des parts de sa filiale pakistanaise à PTA Global Holding, basée à Dubaï, pour 98 milliards de wons (68,94 millions de dollars). nL4N3WP09Y

** Edgewell Personal Care EPC.N a accepté de vendre son activité nord-américaine de soins féminins, qui comprend notamment les serviettes hygiéniques Stayfree, à la société suédoise de santé et d'hygiène Essity ESSITYa.ST pour 340 millions de dollars, a déclaré mercredi la société américaine de produits de consommation. nL6N3WO12A