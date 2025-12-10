 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,88
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Le français Safran < SAF.PA > a déclaré avoir signé un accord définitif pour vendre son unité de divertissement à bord Safran Passenger Innovations à la société d'investissement américaine Kingswood Capital Management.

nL6N3XG0GY

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation de 5,01% dans Toyota Industries < 6201.T >, un groupe que Toyota Motor < 7203.T > espère racheter, selon un dépôt réglementaire.

nL6N3XG0DA

** La société australienne St Barbara < SBM.AX > a déclaré que le producteur d'or chinois Lingbao Gold Group < 3330.HK > achètera une participation de 50 % dans sa filiale St Barbara Mining pour 370 millions de dollars australiens (245,5 millions de dollars) en espèces.

nL6N3XG096

** Le promoteur hongkongais Lai Sun Development < 0488.HK >, à court d'argent, a accepté de vendre sa participation de 50 % dans une tour de bureaux située dans le quartier financier central de la ville au géant du commerce électronique JD.com < 9618.HK > pour 3,5 milliards de dollars hongkongais (450 millions de dollars US).

nL1N3XG028

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JD.COM RG-A
12,678 EUR Tradegate +0,17%
JD.COM RG-A
13,7320 USD OTCBB -9,66%
SAFRAN
294,0000 EUR Euronext Paris -0,27%
ST BARBARA
0,331 EUR Tradegate +10,79%
ST BARBARA
0,3418 USD OTCBB 0,00%
TOYOTA INDUSTRIE
95,850 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA INDUSTRIE
107,5000 USD OTCBB 0,00%
TOYOTA MOTOR
17,018 EUR Tradegate +0,25%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank