((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:
** Le français Safran < SAF.PA > a déclaré avoir signé un accord définitif pour vendre son unité de divertissement à bord Safran Passenger Innovations à la société d'investissement américaine Kingswood Capital Management.
nL6N3XG0GY
** L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation de 5,01% dans Toyota Industries < 6201.T >, un groupe que Toyota Motor < 7203.T > espère racheter, selon un dépôt réglementaire.
nL6N3XG0DA
** La société australienne St Barbara < SBM.AX > a déclaré que le producteur d'or chinois Lingbao Gold Group < 3330.HK > achètera une participation de 50 % dans sa filiale St Barbara Mining pour 370 millions de dollars australiens (245,5 millions de dollars) en espèces.
nL6N3XG096
** Le promoteur hongkongais Lai Sun Development < 0488.HK >, à court d'argent, a accepté de vendre sa participation de 50 % dans une tour de bureaux située dans le quartier financier central de la ville au géant du commerce électronique JD.com < 9618.HK > pour 3,5 milliards de dollars hongkongais (450 millions de dollars US).
nL1N3XG028
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer