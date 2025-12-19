 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT vendredi:

** Coty < COTY.N > a vendu sa participation restante de 25,8% dans la marque de produits capillaires Wella à KKR < KKR.N > pour 750 millions de dollars, tout en conservant des droits à une part de toute vente future ou du produit de l'introduction en bourse, a déclaré le fabricant américain de cosmétiques.

nL4N3XP0H0

** Le japonais MUFG < 8306.T > va acquérir une participation de 20% dans Shriram Finance Ltd (SFL) < SHMF.NS > pour 4,4 milliards de dollars, a déclaré **la** banque non bancaire indienne, ce qui représente le plus important investissement transfrontalier dans le secteur financier indien.

nL4N3XP0FM

** Le conglomérat portugais Semapa < SEM.LS > a accepté de vendre son cimentier Secil à l'espagnol Cementos Molins < CMTM.SCT > pour une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros (1,64 milliard de dollars), a indiqué le conglomérat.

nL8N3XP0F9

** Clariant < CLN.S > a vendu ses activités au Venezuela à CMV Quimica pour environ 1,4 million de francs suisses (1,76 million de dollars), dans le cadre d'une restructuration en cours, a indiqué le fabricant de produits chimiques spécialisés dans un communiqué.

nL8N3XP08D

** La société minière canadienne Lundin Mining < LUN.TO > a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de vendre sa mine de nickel-cuivre Eagle et l'usine de Humboldt à Talon Metals < TLO.TO > en échange d'actions, créant ainsi une société américaine pure-play de nickel-cuivre.

nL4N3XP05P

