Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** Beazley BEZG.L a rejeté jeudi une offre de rachat de 7,67 milliards de livres (10,3 milliards de dollars) de Zurich Insurance ZURN.S , estimant qu'elle sous-évaluait matériellement l'assureur spécialisé britannique, ajoutant qu'elle était inférieure à une autre proposition que le groupe avait rejetée l'année dernière. nL6N3YN0J2

** La société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST va racheter la société d'investissement britannique Coller Capital pour 3,2 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés jeudi, marquant l'entrée d'EQT sur le marché secondaire, en pleine expansion. nL4N3YN0L2

** L'assureur britannique Prudential PRU.L a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acheter une participation supplémentaire de 19% dans Sri Han Suria, la société holding qui détient Prudential Assurance Malaysia, pour environ 1,52 milliard de ringgit (376,61 millions de dollars). nL4N3YN0ML

** ArcelorMittal Afrique du Sud ACLJ.J a déclaré jeudi qu'il était en pourparlers avancés avec la société publique Industrial Development Corporation (IDC) qui pourraient conduire à une transaction potentielle. nL8N3YN0KK

** Holcim HOLN.S prévoit de réaliser une quinzaine d'acquisitions en 2026, a déclaré à Reuters le directeur général Miljan Gutovic lors du Forum économique mondial de Davos, maintenant ainsi le rythme de la campagne de fusions-acquisitions de la société de matériaux de construction.

nL1N3YN09M

** Les opérateurs de télécommunications français Orange

ORAN.PA , Bouygues Telecom BOUY.PA et Free, propriété d'Iliad, ont déclaré jeudi qu'ils étaient en pourparlers avec le groupe Altice en vue de racheter une grande partie de ses activités de télécommunications en France. nL6N3YN0HS

** La compagnie nationale de pétrole et de gaz de l'Azerbaïdjan, SOCAR, a signé un accord avec l'Italien Eni ENI.MI pour acquérir une participation de 10% dans le champ pétrolier et gazier offshore de Baleine en Côte d'Ivoire, ont annoncé les deux compagnies jeudi. nL1N3YN078

** Telenor TEL.OL a déclaré jeudi qu'il vendrait sa participation de 30,3% dans la société thaïlandaise True Corporation TRUE.BK pour 39 milliards de couronnes norvégiennes (3,92 milliards de dollars), son deuxième désinvestissement de l'Asie au cours des derniers mois, ce qui a fait augmenter les actions du groupe norvégien de 8%.

nL1N3YN05Q

** Le courtier d'assurance américain Trucordia a annoncé l'acquisition de Florida Insurance, basée à Dunedin.

nL6N3YM0G2

