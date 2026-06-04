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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 9 h 30 GMT: ** La société d'investissement américaine Castlelake envisage de s'associer à MSC, le plus grand groupe de transport maritime au monde, au sein d'un consortium en vue d'une éventuelle offre publique d'achat sur la compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L , a rapporté le quotidien italien Corriere della Sera.

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** Les sociétés japonaises Yamada Holdings < 9831.T > et Edion < 2730.T > ont annoncé leur intention de fusionner, dans le but de créer une chaîne géante de produits électroniques grand public dont le chiffre d'affaires combiné s'élèverait à environ 16 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

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** Le producteur d'électricité canadien TransAlta Corp < TA.TO > a annoncé mercredi qu'il allait acquérir deux centrales de pointe au gaz naturel situées près de Denver, dans le Colorado, auprès de Blackstone < BX.N > pour environ 1 milliard (XX milliards d'euros) de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché de l'électricité de l'Ouest américain.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
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EASYJET
465,000 GBX LSE +1,46%
TRANSALTA
20,080 CAD TSX +1,26%
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