Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20 h 30 GMT :

** BASF BASFn.DE a déclaré qu'elle ne tenterait plus d'acquérir Evonik EVKn.DE , suite au rejet par Evonik de deux propositions entièrement en numéraire. [ nL6N4700XD ]

** La société canadienne Fairfax Financial Holdings FFH.TO est devenue l'actionnaire majoritaire d'IIFL Capital IIFS.NS après avoir mené à bien son offre publique d'achat, a indiqué la société indienne de services financiers. nL3N4700D2

** L'Oréal OREP.PA est en pourparlers pour acquérir 10 % de Giorgio Armani aux côtés du fabricant de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA , qui prendrait une participation de 5 %, selon le Corriere della Sera. nL6N4700LX

** UniCredit CRDI.MI et l'Allemagne sont parvenus à un accord sur les principaux points d'achoppement concernant le rachat de la Commerzbank par la banque italienne, marquant ainsi une avancée majeure dans la bataille qui oppose depuis deux ans les deux parties pour le contrôle du banque allemand. nL2N4700CM

** Le groupe allemand de médias et de services Bertelsmann rachète la société turque Ekol Logistics pour plus de 500 millions d’euros (548 millions de dollars), a déclaré son directeur général Thomas Rabe, misant ainsi sur le marché turc de la logistique, dont il prévoit une croissance annuelle de 8 % à 10 %. nS8N3Z906K

** Le groupe français EDF va ajouter environ 1,3 million de comptes clients à son activité de vente au détail au Royaume-Uni dans le cadre d’un accord visant à racheter Luxion Group, propriétaire du fournisseur d’énergie à prépaiement Utilita Energy, a indiqué EDF. nL5N46Z1SD

** La société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et a conclu un accord en vue d’acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Applied Compute pour 4,5 milliards de dollars, alors qu’un environnement de menaces accru pousse les clients à se tourner vers des produits de sécurité plus complets. nL3N46Z1TD

** Challenger CGF.AX a déclaré avoir reçu une proposition de rachat révisée de la part d’une filiale de Daiichi Life 8750.T portant sur les 79,5 % d’actions restantes que l’assureur japonais ne détient pas encore, valorisant ainsi le gestionnaire d’actifs australien à 8,17 milliards de dollars australiens (soit 5,48 milliards de dollars). nL3N46Z1UO

** Sanofi SASY.PA envisage d’acquérir le laboratoire pharmaceutique américain Insmed INSM.O , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL3N4701HY

** Arthur J Gallagher AJG.N a racheté AgriServ, un courtier spécialisé dans l'assurance récolte basé à Panora, dans l'Iowa, a annoncé jeudi la société. nL6N47010J