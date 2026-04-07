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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le marché ajoute Evotec, Gilead, Senior Plc; met à jour Pershing Square)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** La société allemande de biotechnologie Evotec < EVTG.DE > va recevoir environ 100 millions de dollars suite à la clôture de la vente de la société privée allemande Tubulis à Gilead, a déclaré la société mardi.

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** Gilead < GILD.O > a déclaré mardi qu'il acquerrait la société privée Tubulis GmbH, basée en Allemagne, pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, alors que le fabricant américain de médicaments cherche à renforcer son pipeline avec une classe lucrative de médicaments expérimentaux contre le cancer, appelés "missiles guidés".

nL4N40Q0UL

** Senior Plc < SNR.L > a déclaré mardi avoir accepté la proposition de rachat d'un consortium composé des sociétés d'investissement Tinicum et Blackstone < BX.N >, évaluant le fournisseur britannique d'aérospatiale et de défense à 1,4 milliard de livres (1,85 milliard de dollars).

nL4N40Q0UP

** Pershing Square < PSHP.L > de Bill Ackman a proposé un accord mardi pour fusionner Universal Music Group < UMG.AS > avec son fonds d'investissement dans le cadre d'un plan visant à relancer la valeur du plus grand label de musique au monde grâce à une cotation aux États-Unis.

nL6N40Q0JZ

** La banque néerlandaise ING < INGA.AS > a déclaré qu'il avait mis fin à l'accord de vente de ses activités russes à Global Development JSC, basé à Moscou, annoncé en janvier 2025 .

nL6N40Q0DC

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
111,065 USD NYSE -1,05%
EVOTEC AG O.N.
4,398 EUR XETRA -2,33%
GILEAD SCIENCES
138,4500 USD NASDAQ -1,20%
ING GROUP
22,7750 EUR Euronext Amsterdam -0,74%
PERSH SQUA HLD
4 053,000 GBX LSE -0,86%
PERSH SQUA HLD
53,600 USD LSE -0,37%
SENIOR
290,500 GBX LSE +0,35%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,0100 EUR Euronext Amsterdam +11,14%
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